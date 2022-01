La Croce Rossa può contare su due nuove ambulanze. Inaugurazione alla presenza del Vescovo

Con la benedizione del Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, e alla presenza dell'assessore alla Sicurezza Juri Magrini, il Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana ha inaugurato due ambulanze destinate al servizio per la comunità riminese. La presidente Rita Rolfo, nel ringraziare il vescovo e l'assessore per la partecipata attenzione verso il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, ha espresso apprezzamento per i circa 300 volontari associati al comitato Cri, testimoniando la propria gratitudine anche per la Coop 134 e per la Ditta Pesaresi che hanno donato alcuni presidi sanitari, strumentali per l'impiego delle nuove ambulanze.

Il Vescovo, traendo spunto dalla parabola evangelica del Buon Samaritano, soccorritore ancora noto ai nostri giorni, ha scherzosamente rilevato come all'epoca non si potesse disporre di ambulanza, sottolineando che gli attuali mezzi e strumenti, uniti alla capacità dei tanti volontari che donano il proprio tempo per il prossimo, consentono un soccorso davvero tempestivo ed efficace.

Monsignor Lambiasi ha quindi ringraziato Croce Rossa anche per il prezioso apporto dato in occasione della Celebrazione di Beatificazione di Sandra Sabattini. Anche l'assessore Magrini, nell'esprimere il proprio compiacimento per l'acquisizione dei nuovi mezzi che verranno posti a disposizione della cittadinanza, ha ringraziato Croce Rossa per l'impegno nei vari settori della vita sociale della città ed ha manifestato l'apprezzamento per quanto viene fatto in relazione alla pandemia.