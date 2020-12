Crocifisso vandalizzato, l'autore incastrato dalle telecamere di sorveglianza

E' stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza, e denunciato a pide libero dai carbinieri per danneggiamento, l'autore degli atti vandalici che hanno preso di mira il crocifisso nel piazzale della chiesa di Santa Giustina di Rimini. A finire nei guai è stato un 44enne che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha staccato il Cristo dalla croce per poi sbatterlo sull'asfalto e tagliargli una mano. L'atto vandalico è stato scoperto dal parroco, don Giorgio, nella mattinata di mercoledì e ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri di Santarcangelo. I militari dell'Arma, grazie alla visione dei filmati delle telecamere che sorvegliano la zona, hanno individuato immediatamente l'autore che è stato deferito all'autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per accertare i motivi del gesto.