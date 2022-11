Crolla solaio della pensilina, passeggeri sfiorati dai calcinacci

Momenti di paura alla stazione ferroviaria di Rimini dove, nel primo pomeriggio di martedì, è crollato parte dell'intonaco dal solaio di una pensilina. Il distacco è avvenuto poco prima delle 13 sulla banchina del primo binario, davanti all'ingresso del bar, coi calcinacci che hanno sfiorato i passeggeri in transito. Sul posto è intervenuta la Polfer e, l'area, è stata delimitata in attesa che venga messa in sicurezza.