Crollano gli incassi dalle multe, in calo le risorse per migliorare la rete viaria

Con una delibera di giunta, propedeutica all'approvazione del bilancio, il Comune di Coriano ha definitio i criteri di assegnazione dei proventi dalle sanzioni del Codice della Strada. Dall'amministrazione fanno sapere che, a causa del Covid, gli incassi sono sensibilmente calati con entrate stimate in 1,280 milioni di euro. A questo si devono sottrarre le somme dovute al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e, in cassa, rimarrebbero circa 590mila euro destinati al miglioramento della viabilità, della segnaletica orizzontale e verticale sulle infrastrutture legate alla rete viaria comunale. Con l’avanzo delle annualità precedenti sono previsti inoltre investimenti sulle attività di controllo del traffico, sull’assunzione di due agenti di Polizia Locale a tempo determinato e all'acquisto di automezzi ed attrezzature per il presidio. ”Il mantenimento dell’importante estensione della rete viaria del nostro comune -spiega il vice-sindaco Gianluca Ugolini - ci impone un controllo serrato e costante ed uno sforzo economico notevole per garantire il miglior servizio possibile alla collettività, servizio che già da anni è parte di una programmazione puntuale.”