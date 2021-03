Cucciolata di gattini gettata nel bidone della spazzatura, i mici salvati dai carabinieri

A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di domenica, sono stati alcuni passanti che a Cattolica in piazzale De Curtis sentivano provenire dei miagolii disperati da un cassonetto dell'immondizia. In quel momento, lungo la strada, stava passando una pattuglia dei carabinieri e i militari dell'Arma sono stati fermati per segnalare la cosa. Aperto il bidone è stato possibile vedere sul fondo 3 gattini appena nati chiusi in un sacchetto di plastica ma, nonostante tutti gli sforzi, è stato impossibile poterli raggiungere a causa delle ridotte dimensioni dell'apertura. Senza lasciarsi scoraggiare, i carabinieri si sono procurati una chiave quadrata per aprire la serratura riuscendo così a mettere in salvo i poveri mici che sono stati affidati al personale della protezione animali fatto arrivare sul posto. I gattini, molto probabilmente nati da poche ore, sono in buono stato di salute e i militari dell'Arma hanno avviato immediatamente le indagini per riuscire ad individuare l'autore dell'atroce gesto.