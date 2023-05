Cucciolo muore subito dopo l'acquisto, allevatore a processo per un presunto vaccino fantasma

Una morte che, secondo l'accusa, poteva essere evitata e che è costata il processo a un allevatore di San Benedetto del Tronto finito sul banco degli imputati per falso e truffa ai danni di una signora di Coriano. La donna, insieme al fidanzato, nel maggio del 2017 avevano acquistato un cucciolo di bulldog francese attraverso un sito internet dietro al quale c'era il 40enne che operava nelle Marche facendo base su Ancona. Dopo essersi accordati sul prezzo, 400 euro, la romagnola e il compagno erano partiti alla volta del capoluogo marchigiano per incontrarsi col venditore e fuori dal casello dell'autostrada si era conclusa la transazione com la coppia che era tornata a casa col nuovo cucciolo e tutti i documenti del cane rilasciati dall'allevatore. Per l'animale, però, le cose si erano messe subito male tanto che aveva iniziato a vomitare sangue tanto che dopo 4 giorni di agonia il bulldog era deceduto.

La morte è stata fatta risalire a un virus che, secondo l'accusa, poteva essere evitato con la vaccinazione. Vaccino che, sempre per il pubblico ministero, non ci sarebbe mai stata e nel libretto del cagnolino sarebbe stata falsificata la firma del veterinario che la certificava, La corianese, dopo il decesso, avrebbe provato più volte a contattare il venditore ma questi si sarebbe reso irreperibile con la donna che alla fine aveva sporto denuncia facendo così partire il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ancona.