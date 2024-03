Cuciva abiti da sposa, poi prese i voti: compie 100 anni suor Florinda

Una festa per un’occasione molto speciale. Il sindaco Gianluca Ugolini ha incontrato all’Istituto Maestre Pie, Suor Florinda Dorazi, nel giorno del suo centesimo compleanno. Un incontro al quale il primo cittadino non ha voluto mancare assieme agli assessori Roberto Bianchi e Anna Pazzaglia. Nata il 21 marzo 1924 a Monteciccardo nel pesarese, ultima di sei fratelli, figlia di genitori proprietari di trenta ettari di terra, come ricorda in maniera lucida e precisa, Suor Florinda prima di prendere i voti all’età di 28 anni si è dedicata alla crescita dei fratelli svolgendo la professione di sarta con una predilezione per gli abiti da sposa. Prima del trasferimento a Coriano, ha vissuto nella sede delle Maestre Pie di Rimini dove, mantenendo il suo uno spirito aggregante ed educativo con i bambini, ha continuato a cucire e a ricamare per le altre sorelle. Da una decina di anni dimora presso le Maestre Pie di Coriano. “La vita è piena di opportunità per fare del bene – ha detto rivolgendosi in particolare ai più giovani - non bisogna mai avere paura di dare”. “È stato un grande piacere – hanno detto gli amministratori rivolgendole gli auguri di buon compleanno e consegnandole un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione-. Suor Florinda fa parte non solo della famiglia delle sue sorelle ma anche della grande comunità corianese”.