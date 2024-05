Cultura, il lavoro di Rimini 2026 non si ferma: una delegazione a Roma per Cantiere città

Anche una delegazione di Rimini era presente alla due giorni di lavoro a Roma per la terza edizione di Cantiere Città, il percorso di consolidamento delle capacità progettuali per le città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura 2026. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per affiancare le città nel percorso di realizzazione delle proposte dei dossier di candidatura e dare un futuro alle reti di relazioni attivate.

L’appuntamento, organizzato il 6 e 7 maggio Nella Sala Emeroteca del Ministero della Cultura, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle dieci città finaliste al titolo per l’anno 2026: oltre a L’Aquila, futura Capitale, Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Dopo un’introduzione ai lavori affidata a Francesca Neri, responsabile dell’Area Progetti d’innovazione e complessi della Fondazione, le delegazioni hanno presentato il proprio dossier di candidatura ponendo l’accento sul concept del programma e raccontando la visione del futuro della propria città. Per presentare il progetto di Rimini 2026 ‘Vieni oltre – il futuro qui e ora’ sono intervenuti la dirigente del settore Sistemi Culturali Silvia Moni e il responsabile della Cineteca e del Fellini Museum Marco Leonetti.

“Il nostro dossier – ha sottolineato la dirigente Moni nel suo intervento – non è solo un insieme di progetti culturali e artistici che abbraccia la Romagna, ma è un punto di partenza per la definizione di quello che sarà il piano strategico della cultura della città, virato in particolare sulle nuove generazioni”. Tra i tanti progetti contenuti nel dossier, ci si è soffermati in particolare sulle possibilità di sviluppo del “Romagna Cinema District”, che ha l’obiettivo di mettere in rete le pluralità di competenze e festival diffusi in Romagna, creando una sorta di polo formativo e produttivo del cinema.

Nella seconda giornata le delegazioni sono state coinvolte attivamente in tavoli di lavoro tematici condotti dagli esperti selezionati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha permesso di individuare i temi che saranno approfonditi nel successivo percorso di Cantiere Città. Nel corso del 2024 Cantiere Città proseguirà con tre corsi online dedicati all’approfondimento dei temi significativi per l’attuazione di un piano di sviluppo a base culturale; un percorso dedicato a ogni città, articolato in tre workshop; un evento conclusivo che riunirà nuovamente tutti i partecipanti della terza edizione del progetto.