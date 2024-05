Cumuli di spazzatura in fiamme, l'intervento dei pompieri per domare l'incendio

Un tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Rimini è avvenuto questa mattina nei pressi dello stabile abbandonato di via Bassi dove, stando alle prime ricostruzioni, avrebbero preso fuoco i cumuli di spazzatura presenti.. L’incendio è stato prontamente domato dai pompieri, intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti della zona dell’ex nuova questura, notando del fumo nero che proveniva dal tetto dello stabile. In corso le indagini per capire cosa abbia dato origine al rogo nato tra i rifiuti accatastati nella zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri forestali. Secondo alcune testimonianze, alcune persone arebbero state viste allontanarsi dallo stabile in condizioni di degrado, spesso meta di bivacchi di fortuna.