Il cuore di “Il Germoglio” e Arop, donato un ecocardiografo al reparto di Oncoematologia Pediatrica

Si rinnova il supporto de “Il Germoglio” Onlus, creata dal gruppo Amadori per il sostegno dell’oncologia pediatrica dell’Ausl Romagna, e dell’Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica – Arop Odv al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini con la donazione di un nuovo ecocardiografo.

“L’ecocardiografo generosamente donato è stato appena introdotto sul mercato – spiega la dottoressa Paola Testa - ed è in grado di concentrare tecnologia avanzata in un ingombro veramente minimale, che permetterà di portare la qualità tipica di apparecchiature fisse importanti già utilizzate nei nostri ambulatori verso il paziente e non più il paziente verso l’ambulatorio. Piccolo e poco ingombrante, questo elettrocardiografo ci permetterà infatti di muoverci velocemente ed agevolmente fra i reparti e i letti dei malati. Costruito con materiali ultraresistenti agli urti e ai liquidi, è quindi facilmente sanificabile, rendendolo particolarmente indicato in ambienti o pazienti delicati e immunodepressi. L’estrema innovazione dell’ecocardiografo donato consentirà, attraverso set di calcoli di ultima generazione che si avvalgono di un ausilio rilevante di intelligenza artificiale, di essere a prezioso supporto dell’operatore che vedrà così semplificarsi la procedura di esame. Questo permetterà al professionista di concentrarsi liberamente ed interamente non sui comandi e pilotaggio della macchina, quanto piuttosto sulle immagini prodotte da essa e sullo stato del suo paziente”.

Ad accogliere in reparto la rappresentanza de “Il Germoglio” Onlus e di Arop Odv c’erano Francesca Raggi, direttrice della direzione medica di presidio, Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica, Gianluca Vergine, direttore della Pediatria, Paola Testa, dirigente medico Cardiologia Pediatrica AUSL Romagna del territorio, oltre ad altri rappresentanti dello staff medico ed infermieristico, che hanno ringraziato sentitamente per questa importante donazione che rappresenta un’ulteriore manifestazione d’attenzione e sensibilità verso la promozione di un’assistenza sanitaria di alto livello sul territorio romagnolo, in particolare nei confronti di una delle fasce più deboli della popolazione.

“Siamo profondamente grati a Il Germoglio e ad Arop – afferma Roberta Pericoli – che da anni ci sostengono in maniera costante, offrendo supporto ai progetti di miglioramento delle cure e della qualità dell’assistenza”.

“Esprimo gratitudine e riconoscenza per il sostegno che AROP e Il Germoglio hanno voluto nuovamente assicurare con questa significativa donazione all’Ospedale Infermi – dichiara Francesca Raggi - in un momento difficile per la sanità pubblica, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse materiali per far fronte ai bisogni di salute, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna. Queste iniziative solidali rappresentano un aiuto concreto, ma allo stesso tempo attestazioni di solidarietà e vicinanza ai professionisti, fondamentali per la migliore risposta che l’intero sistema sanitario è chiamato a dare”.