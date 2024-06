“Ho a cuore Santarcangelo”, sotto il porticato dello Iat la mostra realizzata dagli alunni delle primarie

È allestita da qualche giorno sotto il porticato dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica di via Battisti la mostra che raccoglie i materiali realizzati dai circa 700 bambini e bambine delle scuole primarie e dell’infanzia nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo”. In mostra sotto al porticato delle Beccheri, i materiali dli alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole Pascucci, Ricci e Marino della Pasqua. Le prime sono state accompagnate dalle Guardie ecozoofile volontarie di accademia Kronos in alcune passeggiate con cagnolini per imparare la corretta tenuta degli animali negli spazi pubblici della città. Grazie all’associazione sportiva dilettantistica pallone tamburello “Lorenzo Amati”, bambini e bambine delle classi seconde hanno invece scoperto la storia di Santarcangelo attraverso il gioco del pallone al bracciale e il tamburello. Le terze, infine, hanno svolto sopralluoghi in alcuni parchi della città per valutare possibili migliorie in un’ottica di cittadinanza attiva. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 14 giugno.

Nato nel 2022, “Ho a cuore Santarcangelo” ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo nei bambini di una coscienza sociale di rispetto e cura per la propria città, attraverso la conoscenza del suo territorio, della sua storia e delle sue tradizioni. Al progetto hanno partecipato le scuole dell’infanzia Flora, Drago e Margherita, le scuole primarie Maria Teresa Pascucci, Marino Della Pasqua e Luigi Ricci, coinvolgendo cosi più di 700 alunni.

Le associazioni del territorio che hanno collaborato al progetto sono Accademia Kronos, asd Pallone tamburello “Lorenzo Amati”, Pro Loco di Santarcangelo, e Italia Nostra Valmarecchia, oltre alla Fondazione Culture Santarcangelo.