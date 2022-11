La curiosa iniziativa del sushi corner, pranzo gratis a tutti gli operatori sanitari. "Vi siamo riconoscenti"

Sushi offerto a tutti gli operatori sanitari. E’ la curiosa e lodevole iniziativa che propone il Sushi Corner di via delle Rimembranze a Rimini. Pranzo offerto per medici, infermieri, operatori sanitari. L’annuncio dell’iniziativa è comparso sulla pagina Facebook del nuovo locale di Rimini, che spiega i motivi di questa iniziativa. Dal 15 al 30 novembre Sushi Corner Rimini offre il pranzo (mix 12 pezzi + acqua) a tutti gli operatori sanitari.

“Ti starai chiedendo perché. Ho aperto il mio primo Sushi Corner 10 anni fa, e ho sempre pensato che gli imprenditori dovessero, in qualche modo, contribuire a rendere la società migliore” scrive via Facebook il fondatore Gianluca Peonia. Che prosegue: “In questi anni abbiamo avuto una crescita importante, e abbiamo cercato di contribuire più di una volta in questo miglioramento. Oggi è il turno del nostro ultimo locale, Sushi Corner Rimini, che darà il suo primo contributo”.

In questi ultimi due anni una delle categorie che ha sicuramente sofferto di più sono stati gli operatori sanitari: ne hanno letteralmente passate di tutti i colori. “Ritengo che nessuno li abbia ringraziati abbastanza – scrivono via Facebook -. Sushi Corner non può da solo fare abbastanza, ma vuole contribuire in qualche modo, anche con una semplice "pacca sulla spalla" in segno di riconoscenza”.

Per gli operatori sanitari è sufficiente recarsi al locale e mostrare il proprio badge.