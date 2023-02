Cyberbullismo e pericoli nel mondo del web: un incontro per gli studenti

Nell’ambito di "AttraversaMenti - Incroci in Rete: incontri e non scontri", progetto di rete sul cyberbullismo, la mattina di martedì le classi seconde degli Istituti Comprensivi di San Giovanni in Marignano, Mondaino e Misano Adriatico, le classi quarte dell’indirizzo grafico-artistico del Liceo Volta-Fellini di Riccione e il Cts Rimini che ha coordinato i lavori si ritroveranno per un momento di restituzione e di convivialità alla Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano in occasione della Giornata della Sicurezza in Rete (Safer Internet Day).

La Giornata fornirà agli studenti un’ulteriore opportunità di riflessione perché ognuno di loro possa veicolare tra i pari quanto imparato al fine di prevenire e contrastare il cyberbullismo, obiettivo che la progettazione didattica si prefiggeva di raggiungere mediante una campagna di sensibilizzazione da elaborare lungo il percorso, campagna attualmente visibile sulle plance pubblicitarie nelle cittadine del distretto sud della provincia.

Il progetto ha costituito una rete verticale tra tre istituti comprensivi, un liceo e il Centro Territoriale di Supporto riminese per individuare dinamiche condivise e trasversali a cascata tra i cicli e gli ordini di scuola che potessero insegnare ad alunni/e e studenti/esse importanti principi di cittadinanza come il rispetto dell’altro in quanto tale e delle sue opinioni, nonché della collaborazione per ottenere risultati condivisi. La parte operativa è durata da ottobre a febbraio, mentre la parte progettuale si è sviluppata a fine primavera per consentire al progetto di partecipare al bando di gara per l'assegnazione di fondi da destinare alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo come da legge 234/21.