Cyberbullismo, la Polizia Postale incontra gli studenti di Coriano

Cyberbullismo e i rischi di internet. In collaborazione con la Polizia postale di Rimini e l’Ufficio scolastico provinciale, i ragazzi delle classi terze, scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Coriano, parteciperanno venerdì 8 marzo ad un incontro organizzato al Teatro CorTe di Coriano. 110 ragazzi, guidati dagli agenti della Polizia Postale, rifletteranno sui pericoli della rete, sul corretto uso dei social, sui reati e sugli illeciti più frequenti (cyber crime) che si commettono sui social: dalla diffusione di immagini, al phishing, alla sostituzione di persona, stalking e cyberstalking, diffamazione, molestie, ingiurie, trattamento illecito dei dati personali.

L’IC Coriano da anni sensibilizza gli studenti e le loro famiglie sul corretto utilizzo della rete, attraverso incontri e riflessioni dedicate, partecipando al safety internet day lo scorso 6 febbraio, collaborando alle iniziative di “Generazioni connesse”, attivando laboratori specifici con il supporto di esperti e della psicologa di Istituto. Anche i docenti partecipano a percorsi di formazione per poter essere sempre pronti nel rispondere alle esigenze dei ragazzi e per far fronte in modo attento alle problematiche legate ad un uso scorretto di Internet.

“La società offre svariate opportunità con l’uso di internet e della rete – commenta l’assessore alla Scuola, Paolo Ottogalli -. Questo comporta anche dei rischi che occorre conoscere per evitare e prevenire problematiche a discapito dei nostri ragazzi. Grazie all’iniziativa dell’IC Coriano, patrocinata dall’amministrazione, che vede la partecipazione di esperti della polizia postale, gli studenti avranno la possibilità di essere informati e sensibilizzati sull’uso corretto degli strumenti del web. Saper gestire la propria vita, anche on line, in modo consapevole attraverso i social network è infatti la prima garanzia per non incorrere nei pericoli, talvolta deleteri alla crescita psicofisica dei più giovani”.