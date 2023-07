Da 60 anni in prima linea per accogliere i turisti della Riviera riminese

“Mio nonno faceva i mattoni….”citazione della poesia di Tonino Guerra in Amarcord di Federico Fellini: una lunga storia come nella nostra famiglia dove il nonno Marino Baietta, classe 1928, inizia come lucidatore di pavimenti. Marino e Assunta Zaira Piastra, da giovani sposi, decidono poi di cogliere l’opportunità data dal miracolo economico, quando la vacanza diventa di massa e Rimini ne diventa la capitale internazionale. In quegli anni si sviluppa la nuova economia del turismo e proprio nell’estate del 1963 nasce Villa Baietta, in via Galvani a Rivazzurra: le stanze della casa padronale vengono messe a disposizione dei turisti, Marino si occupa della logistica e della spesa e Assunta, che nel frattempo cresce anche 3 figli nati in quegli anni, si fa carico della cucina, arte nella quale era una vera eccellenza. Con le sue specialità e ricette tradizionali di famiglia conquista i vacanzieri che di anno in anno tornano sempre più numerosi diventando oltre che clienti, parte integrante della famiglia e, nella migliore tradizione romagnola, anche amici.

Nel 1977 con la maggiore età del figlio Mauro ed i giovani Marinella e Franco, l’attività si sposta in Viale Gubbio a Rivazzurra, si struttura e cresce. Dopo 10 anni lo spostamento a Bellariva, che nel 1986 offriva tranquillità, un meraviglioso parco verde proprio davanti al mare e un potenziale di crescita urbana e dove tuttora Mauro, la moglie Rossella, che custodisce e tramanda il sapere e l’arte della nonna Assunta e le figlie Daniela e Debora continuano, in chiave moderna, la tradizione di casa Baietta. Una famiglia storica del turismo, che insieme a tanti altri operatori, ha contribuito alla crescita dell’immagine della città, ha costruito la propria identità ed immagine grazie agli ospiti che tornano da sempre insieme ai figli, ai nipoti, oltre quattro generazioni di villeggianti che continuano ad alternarsi per trascorrere i loro momenti di libertà, serenità e relax sulla Riviera. Anche il pacchetto fornitori è consolidato e storico costituito da aziende del territorio che si contraddistinguono per qualità e professionalità e che sono anelli fondamentali nella catena della filiera turistica e nella nostra operatività.

“Lavorare nel turismo è un privilegio ed un onore – dice Mauro Baietta, titolare dell’attività – Rimini è una città meravigliosa, abbiamo il mare davanti a casa, che ci carica di energia positiva ogni singolo giorno, godiamo della bella stagione e dell’aria di vacanza che si respira e soprattutto il mondo arriva in casa nostra, abbiamo la fortuna di conoscere persone da ogni paese che scelgono noi e tornano da decenni consigliandoci continuamente ad nuovi ospiti, che ci portano la loro gioia della vacanza, la voglia di godere della nostra città, di tutto quello che la spiaggia, il mare ed il sole offrono. Nel lavoro abbiamo la possibilità di scambiarci storie ed esperienze ed il tempo di conoscere le persone nei loro momenti migliori e che questi momenti tanto sospirati, li vogliono trascorrere da noi e cono noi. Come si fa a non amare questo lavoro?”