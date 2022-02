Da Articolo Uno a Rimini in Comune: "L'assessore Maresi difende un imputato nella maxi truffa"

"Il sindaco Jamil Sadegholvaad è stato informato che un suo assessore difenderà come avvocato uno dei maggiori imputati nell'inchiesta maxitruffa?". E' una delle domande che si pongono alcune associazioni e partiti. Il documento porta la firma di: Mcoi (manifesto Contro L’odio e l’Ignoranza ), Articolo Uno Rimini, Cdc Rimini, Leg Rimini, Rifondazione Comunista Rimini, Rimini in Comune, Manifesto in Rete. I firmatari sull'incarico assunto dall'assessore-avvocato Maresi si dicono "stupiti che un assessore avvocato della neo giunta del Comune di Rimini abbia accettato la difesa di uno dei maggiori imputati nell'operazione Freecredit della Guardia di Finanza di Rimini".

E associazioni e partiti incalzano il sindaco: "Crediamo che la lotta alla illegalità e alle organizzazioni criminali non possa esaurirsi solo in dichiarazioni di plauso alle forze dell’ordine o in protocolli di legalità che spesso restano inattesi, o dal compito di Osservatori sulla criminalità puramente formali. La lotta alle organizzazione criminali non può essere solo delegata alle forze dell’ordine ma richiede un assunzione di responsabilità di tutti ad isolare tali fenomeni, facendo terra bruciata attorno ad essi".

E vengono poste delle domande tipo "Quali azioni il sindaco intende adottare anche a seguito delle sue condivisibili dichiarazioni fatte nei giorni scorsi?". E ancora: "Cosa ne pensano le forze politiche, le associazioni di categoria, le forze sociali sulla vicenda?". E concludono: "Le comunità territoriali, le istituzioni, le associazioni di categoria, le forze sociali, sono chiamate tutte ad alzare il livello di guardia al fine di contrastare fin dal nascere tali cancri sociali ed economici con comportamenti netti e irremovibili".