Da Coriano a New York con un film in ricordo di Sara Iommi

Ha ottenuto premi come miglior cortometraggio in Baltimora, in South Korea e Londra. E ora il suo lavoro sta partecipando a vari festival in Usa e a Roma. Quando la passione può diventare una professione. E' la storia di Francesco Galli, 32 anni, originario di Coriano, che dopo la laurea al Dams (discipline delle arti, della musica e dello spettacolo a Bologna) ha catturato l'attenzione del mondo del cinema con un cortometraggio dedicato a Sara Iommi, giovane ricercatrice e studiosa scomparsa a soli 33 anni a causa di un tragico incidente stradale nel 2016 a Bologna. L'opera cinematografica si basa proprio sugli studi e principi apportati da Sara Iommi e il film sta avendo un discreto successo soprattutto all'estero.

L'opera si intitola Dom, casa in polacco, la casa come dimora dell'interiorità umana, lo spazio della casa e gli elementi naturali che la circondano indissolubilmente uniti all'animo del protagonista che viene travolto dalla potenza di un ambiente oramai in netto contrasto con la vita quotidiana, un'infanzia ormai scomparsa che nel tempo riaffiora. Francesco Galli aveva iniziato a collaborare con Sara Iommi da pochi mesi, poco prima della tragedia: “Ho conosciuto personalmente Sara Iommi frequentando un seminario di cinema presieduto da lei nel marzo 2016 a Bologna durante il mio periodo di studi universitari. Il progetto di partenza del film si è strutturato grazie agli studi e alle ricerche portate avanti da Sara ed eseguiti presso la facoltà di cinema Dams di Bologna, studi sull’ambientazione nel film”.

Il cortometraggio ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: premio miglior cortometraggio al Festival Born in Baltimora Film and Photography Festival, premio miglior cortometraggio al Andrey Tarkovsky Film Festival 2021 di Londra, premio miglior cortometraggio di un regista esordiente al Aporia International Film Festival South Korea, finalista al Chicago indi film festival 2021.

Conclude Francesco Galli: “Il mio intento è quello di far conoscere la storia di Sara Iommi perchè una ragazza così giovane che ha dato la propria vita per l'arte e il cinema non va dimenticata”.