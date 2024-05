Da Dalto: "Sull'ex Questura aperto un dialogo costruttivo con il Sindaco di Rimini"

Dopo lo stallo tra amministrazione comunale di Rimini e Arimininum Sviluppo Immobiliare sul destino dello stabile di via Bassi dove avrebbe dovuto sorgere la Questura sembra che la situazione possa essere arrivata a un punto di svolta. Ad annunciarlo è Marco Da Dalto, responsabile del progetto RiminiLife, che in una nota stampa spiega come "nell’ultimo periodo si è aperto un dialogo costruttivo con il Sindaco di Rimini, dal quale sono emerse con maggiore chiarezza le linee di indirizzo che quel comparto dovrà seguire". Una nuova vita per l'area che, da oltre un decennio, è abbandonata al degrado con ospiti indesiderati che hanno colonizzato le stanze dell'edificio e che oggi è interessata anche dal progetto per il nuovo stadio "Romeo Neri". E' proprio in vista della realizzazione dell'impianto sportivo che Da Dalto sottolinea come il futuro dell'ex Questura "Sebbene disgiunto dal progetto stadio, sarà comunque complementare".

"Il Sindaco Sadegholvaad - aggiunge il responsabile del progetto RiminiLife - ci ha chiarito che i principi della rigenerazione dovranno incardinarsi sulla qualità urbana, la comunione spaziale e visiva tra la via Ugo Bassi e lo stadio, caratterizzata da un sistema verde multifunzionale dominante, l’insediamento di un mix funzionale che rivitalizzi il contesto, una collocazione adeguata delle superfici che si andranno ad edificare, una riduzione dell’indice edificatorio oggi esistente. Vi è stata una partecipazione fattiva anche degli uffici. In questo momento stiamo lavorando a una proposta tecnica concreta che evidenzi quantità, modalità di attuazione e tempi. Siamo fiduciosi e contenti di questo dialogo propositivo che si è instaurato, personalmente ho apprezzato l’approccio e la visione generale espresse dal Sindaco di Rimini”.