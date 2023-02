Da Dancing a Club, da pub a Casbah e poi teatro: un libro racconta la Casa del Popolo

Da Dancing a Club, da pub a Casbah e palcoscenico del Teatro del Mare e dello Spazio Tondelli. La sala del popolo, il libro realizzato dalla Casa del Popolo di Riccione a cura di Daniele Montebelli e Ezio Venturi (La Piazza Editore), racconta la storia di un importante centro di aggregazione per la comunità riccionese. Domenica 5 marzo (ore 16,30), il Palazzo del Turismo ospita la presentazione del libro e ripercorre attraverso filmati e musica dal vivo una parte preziosa della storia della città.

La sala del popolo illustra, attraverso le immagini e le testimonianze dei riccionesi, la storia di uno spazio simbolo della città, la Casa del Popolo, che nel corso degli anni ha subito diverse trasformazioni: da dancing Casa del Popolo, a dancing Perla Verde, per trasformarsi negli anni in Maxi Club e poi in Punto Club. Un punto d’incontro dove si sono intrecciate amicizie sulle note eseguite dalle band di giovani ragazzi riccionesi. Dalla metà degli anni ‘80 la sala è stata trasformata nel pub Pop, poi in Sala Centrale e infine in Casbah. In seguito, è diventata la sede del Teatro del Mare, lo spazio culturale che ha ospitato prestigiose rassegne teatrali e musicali per poi divenire la sala teatrale Spazio Tondelli, attualmente oggetto di una profonda riqualificazione architettonica che la trasformerà nel nuovo Spazio Tondelli, un teatro contemporaneo nel cuore della città, un edificio poliedrico pronto a ospitare le diverse arti sceniche (prosa, danza, concerti, performance).

Alla presentazione del libro interverranno il presidente della Casa del popolo Omar Venerandi e i curatori del libro, Daniele Montebelli ed Ezio Venturi. Inoltre, sarà presente il complesso I discepoli, la band nata nel 1966 con la passione per la musica beat e che ha fatto sognare tantissimi giovani nei locali della riviera, proponendo le hit e i successi di quegli anni. L’evento è a cura della Casa del Popolo e ha il patrocinio del Comune di Riccione. Informazioni: Iat telefono 0541426050.