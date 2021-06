Da lunedì cambio di sede per l'hub vaccinale di Rimini

Da lunedì 5 luglio la sede vaccinale Provinciale di Rimini si sposterà dalla sede Fiera presso la nuova e definitiva sede sita a Rimini in Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76 (superstrada DIREZIONE San Marino - semaforo INCROCIO VIA PIANAZZO E VIA DELLA GROTTA ROSSA). La nuova sede situata in uno spazio di circa 1.780 mq a piano terra, avrà la possibilità di allestire 8 linee vaccinali estendibili a 10, oltre che un ampio parcheggio di circa mq 7.000 a disposizione dedicato agli utenti che dovranno sottoporsi a vaccinazione.

L'area inoltre è anche servita da servizio pubblico di trasporto al fine di permettere la massima fruibilità alla popolazione. I cittadini che avevano già l’appuntamento per eseguire la vaccinazione in Fiera, saranno raggiunti da SMS che fornirà loro il nuovo indirizzo della sede vaccinale.