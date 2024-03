Da Materazzi ad Adani, passando per la Santarelli e la Stephens: tanti i vip all'Enada

La seconda giornata di Enada Primavera 2024 e Rimini Amusement Show (alla Fiera di Rimini fino a domani) si è aperta strizzando l’occhio al mondo del calcio e della tv. Tanto entusiasmo tra i padiglioni all’arrivo di molti protagonisti della storia calcistica recente, che hanno salutato con calore il pubblico degli operatori professionali del gaming e dell’amusement. Tra loro Dario Hübner, ospite di Stanleybet: il “Bisonte” del calcio ed ex capocannoniere del campionato C1, della Serie B e della Serie A tra gli anni ’90 e 2000 nella mattinata ha autografato maglie e incontrato i tifosi più nostalgici.

A pochi stand di distanza, l’area spettacolo di Domusbet ha ospitato uno speciale “poker” di ex-campioni composto da Marco Materazzi, già testimonial della stagione in corso, Nicola Ventola, Lele Adani e Simone Tiribocchi. È attraverso le loro voci, le opinioni e gli aneddoti rivolti al pubblico di appassionati che sono state anticipate le iniziative e tutte le novità che saranno sviluppate dall’azienda nel prossimo futuro. “Prima di iniziare questa lunga collaborazione lo scorso anno, ho voluto aspettare di vedere di persona cosa significasse partecipare a un evento in fiera come questo… E come vedete sono ancora qui” ha detto l’ex campione del mondo Materazzi salutando il pubblico presente.

Oltre ai personaggi del calcio, tra i padiglioni di Enada oggi si sono visti anche molti volti del mondo televisivo: tra questi quelli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi (protagonisti allo stand Stanleybet e accompagnati dalla loro equipe di ballerine), Fabrizia Santarelli (modella, showgirl e conduttrice Sportitalia) e Ainett Mery Stephens (modella e showgirl) entrambe ospiti di E-Pay24.

Il flipper sportivo protagonista anche quest’anno a Enada Primavera con una nuova edizione del JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, torneo di carattere internazionale e valido per il ranking mondiale del WPPR (World pinball player rankings). La competizione, disputata esclusivamente sui flipper di Jersey Jack Pinball a disposizione nel cuore del padiglione C3, è cominciata ieri nella giornata inaugurale della fiera e si protrarrà fino a domani, giovedì 14 marzo, quando si terranno le fasi finali per gli 8 classificati che supereranno le qualificazioni. Tra i partecipanti alcuni tra i più forti giocatori italiani, come il romano Gabriele Tedeschi, vincitore della precedente edizione, e Giuseppe Violante, numero 4 del ranking. Il torneo è organizzato in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Ifpa Italia ed è inserito anche nel Circuito Nazionale ICS - Italian Championship Series, costituendone la terza tappa delle sette in programma per il 2024. In palio, oltre ai punti validi per il ranking Wppr, anche diversi premi tra cui un cabinato vintage.