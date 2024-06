Da mezzo secolo in vacanza a Cattolica, premio fedeltà a un turista della Regina

Stessa spiaggia, stesso mare e soprattutto stessa città da 50 anni. Bruni Fiammelli, originario di Crema, viene in vacanza a Cattolica con la famiglia da mezzo secolo. È arrivato nella Regina da ragazzo e da allora è sempre ritornato, anche due volte all’anno, a giugno e a settembre, portando con sé moglie e figlia e ora anche la nipotina, tramandando così alla famiglia il suo amore per la città. Un amore che questa mattina gli è valso il riconoscimento da parte dell’Amministrazione della targa “turista fedele” che gli è stata consegnata dal Vice sindaco Alessandro Belluzzi allo stabilimento balneare “I Delfini” di Roberto Baldassari di cui Bruno è affezionato cliente già dai tempi della gestione del padre. “Vengo per nuotare” ammette Fiammelli che divide il cuore tra le sue montagne e il mare della Regina. Ma l’ingrediente speciale che lo lega a Cattolica e quest’anno lo ha portato a segnare il traguardo delle “nozze d’oro” con la città è “l’accoglienza degli abitanti – spiega Bruno insieme con la moglie Emila Bonetti – della famiglia Baldassari, degli albergatori, dei commercianti, dei ristoratori.”. “Siamo molto contenti di cominciare la stagione turistica 2024 premiando un ospite affezionato come Bruno Fiammelli e sua moglie che vengono a trovarci da 50 anni – commenta il Vice sindaco Belluzzi -. E le loro motivazioni sono quelle che sento ripetere da anni: la bellezza della nostra città unita all’accoglienza e ospitalità dei nostri operatori economici. Nel tempo hanno visto cambiare Cattolica e noi come Amministrazione ci impegniamo per farla trovare sempre più bella perché vogliamo che i nostri turisti tornino sempre e siano i nostri ambasciatori in Italia e all’estero”.