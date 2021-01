Da Rimini a San Mauro a piedi, trascorre due notti al freddo: soccorsa dalla Polizia Locale

Ha trascorso due notti al freddo, dopo essersi allontanata a casa a piedi. Una 55enne riminese è stata trovata nel tardo pomeriggio di giovedì a San Mauro Pascoli da una pattuglia della Polizia Locale. La signora era stata vista bazzicare nei pressi di una pensilina del bus, dove aveva trovato una sorta di riparo. Un uomo, notandola, le ha portato anche un piatto di pasta, allertando anche le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, la donna - con problematiche - si era allontanata da casa martedì, a Rimini, dopo un litigio con un familiare, per poi dirigersi a piedi verso San Mauro, trascorrendo due nottate al freddo. E' giunta quindi un'ambulanza del 118 per i controlli del caso in loco. La 55enne si trovava infatti in stato cianotico ed era delibitata. Al termine delle cure del caso è stata affidata ad un familiare che l'ha riportata a Rimini.