Da Rivabella e Cattolica, attivo il servizio navetta gratuito verso il centro commerciale

Da Rivabella a Cattolica: attivo fino al 28 agosto 2022 il servizio di Bus Navetta gratuito per i clienti de Le Befane Shopping Centre di Rimini. L'attesa è finita. È ripartito sabato 16 luglio scorso il servizio di Bus Navetta gratuito per raggiungere Le Befane Shopping Centre di Rimini, messo a disposizione dalla direzione del Centro commerciale. Anche quest'anno il servizio si è rinnovato gratuitamente e sarà operativo fino a domenica 28 agosto, utile per raggiungere comodamente il centro commerciale riminese. Le tratte vanno da Rivabella a Le Befane e da Cattolica al Centro commerciale.

Rivabella: prima corsa ore 9.30, ultima ore 18.15. Rientro: prima corsa ore 10.15, ultima ore 19.00

Cattolica (parco "Le Navi"): prima corsa ore 9.30, ultima ore 17.30. Rientro: prima corsa ore 12.30, ultima ore 19.30.