Da Torre Pedrera a Viserbella, inaugurato il Parco del Mare nord con una festa lunga sei chilometri

Fiori, musica e colori per il taglio del nastro del nuovo Parco del Mare nord. Oltre sei chilometri di lungomare in festa, tra musica, spettacoli, intrattenimento e tanti sorrisi per celebrare insieme il nuovo progetto. Residenti e visitatori venerdì sera sono stati protagonisti dell’Hawaiian party ideato e organizzato dai comitati turistici di Rimini nord con la collaborazione del Comune di Rimini: una serie di iniziative di animazione diffuse e distribuite lungo la costa, pensate per festeggiare insieme il completamento dei lavori di rigenerazione urbana del waterfront. Una serata alla quale hanno partecipato il sindaco Andrea Gnassi insieme alla vicesindaca Roberta Frisoni e agli assessori ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad e all’Ambiente Anna Montini, con la presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che hanno ripercorso il lungomare facendo tappa a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella inaugurando ‘simbolicamente’ il Parco del Mare.

“Prima di tutto grazie – ha detto il sindaco Andrea Gnassi - Grazie alla città che ha creduto e crede nel cambiamento, grazie alla Regione che ci ha accompagnato in questo percorso. Grazie al lavoro dei tanti, degli operai, degli artigiani, dei tecnici, che hanno creduto in questa fatica. Sotto questo nuovo lungomare c’è l’opera di risanamento idrico fognaria più importante che il nostro Paese abbia fatto, ci sono acque pulite. E sopra oggi c’è verde, ci sono piazze, spazi di incontro. Prima l’avevamo sognato, poi l’abbiamo detto e adesso l’abbiamo fatto”. “Abbiamo bisogno di piazze, di relazioni, di sentirci insieme, di sentirci comunità – ha proseguito il sindaco - Rimini è una grande comunità italiana, che da sempre apre le sue porte e il suo cuore agli ospiti italiani e stranieri, per regalare leggerezza e un sorriso. Grazie quindi per aver creduto in un viaggio di cambiamento della città, che ancora non è finito. Rimini non è perfetta, ma è in cammino”. Ai ringraziamenti si è unito anche il presidente Bonaccini, che ha sottolineato l’impegno e il lavoro del Comune, delle imprese e degli operatori turistici e dei commercianti e ha rimarcato come la città stia cambiando in meglio, "grazie agli investimenti sulla cultura, per la vivibilità, per una Rimini sempre più a misura di persona".

Il progetto

Il Parco del mare nord è l’intervento di rigenerazione urbana che ha rivoluzionato il waterfront da Rivabella a Torre Pedrera: oltre 6 km di lungomare riqualificato, 90.000 mq di aree pubbliche interessate, 5 km di nuove piste ciclabili, 80.000 mq di aree pedonalizzate, 10.000 di aree verdi, 700 alberi in più e 41.500 mq d’asfalto in meno, 30 salotti urbani. Per il Parco del Mare nord si parla complessivamente di 30 milioni d’investimento, che ha incrociato l’altro grande progetto di riqualificazione ambientale in corso di realizzazione, il Psbo, che in questo ambito territoriale ha visto investimenti pari a 25 milioni di euro e che ha già consentito di trasformare cinque delle sette fosse consortili (Sacramora, Turchetta, Pedrera Grande, Matrice, Sortie) a fosse di sole acque bianche.