Da Zucchero a Sfera Ebbasta, parte il conto alla rovescia per una stagione di grande musica e concerti

Il mese di aprile dà il via a una lunga stagione di grandi eventi musicali a Rimini che porta verso l’estate tanti appuntamenti dal vivo con i big della musica. A partire dal 15 aprile, la data zero del world tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari che ha scelto la città e l’Rds Stadium come trampolino di lancio del suo viaggio musicale che partirà in primavera da Londra e lo porterà sui palchi di tutto il mondo. Tra gli appuntamenti con la musica del cantautorato italiano: già dalla primavera troviamo Samuele Bersani e Alice che si esibiscono al teatro Galli nel mese di maggio, mentre il 3 luglio, per l’omaggio a Battiato, sul palcoscenico riminese saliranno tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore e che ora ne omaggiano la vasta produzione artistica: Simone Cristicchi, Alice e Juri Camisasca. Insieme a loro il mezzosoprano Cristina Baggio e l'Orchestra Bruno Maderna.

Torna, dopo due anni di stop, la Festa del Primo Maggio con il Marecchia Dream Fest che porterà, come sempre, tanti artisti nel cuore di Rimini. La stagione musicale estiva arriverà al suo apice con i concerti sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, un’area di oltre 10mila metri quadrati ‘vista mare’, che ospiterà artisti internazionali del calibro di Maluma, Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo, Armonica e Brina Knauss, solo per citarne alcuni

La stagione estiva si concluderà con lo show unico e futuristico di Sfera Ebbasta, previsto il 23 settembre al Palazzo dello Sport, mentre dal 22 al 25 settembre torna Glory Days, l’evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen. Spazio alla musica colta con gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana che ogni anno propone concerti sinfonici con i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale fra i più longevi in Italia, che include anche sezioni dedicate ai concerti di musica da camera e di musica antica, oltre alla sezione dedica alla musica contemporanea e alle contaminazioni tra i generi con appuntamenti da luglio a dicembre. Anche quest’estate a Rimini fa tappa Crossroads, il Jazz Festival itinerante fatto di musica e scoperta, con oltre sessanta concerti distribuiti su tutto il territorio regionale. Tra fine giugno e luglio Rimini ospita Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio Boltro, la cantante coreana Youn Sun Nah & Ulf Wakenius, leggenda della sei corde, e per finire la cantante israeliana Noa, che celebra i suoi 30 anni di carriera. A conclusione della stagione lirica riminese, sul palco del teatro Galli sarà rappresentato il ‘Don Giovanni’, in scena con un cast internazionale venerdì 11 e domenica 13 novembre.