Dagli addobbi di Natale dello storico marchio da collezione un aiuto alla Pediatria dell'Infermi

Conad e Thun al fianco del reparto pediatria dell’ospedale di Rimini. Il collezionamento dei premi in punto vendita diventa un grande progetto di solidarietà. Dal primo novembre fino al 12 dicembre, Conad offrirà ai propri clienti una linea di 20 soggetti natalizi Thun da collezionare per l’addobbo e la decorazione, tutti in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile, confezionati in buste singole realizzate con carta Fsc.

Per ogni premio distribuito nella rete dei negozi Conad aderenti a Commercianti Indipendenti Associati saranno devoluti 50 centesimi a sostegno di cinque ospedali pediatrici presenti nei territori in cui la Cooperativa e i Soci operano ogni giorno: il reparto pediatria dell’ospedale di Rimini, l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste, la clinica di oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedale università di Padova e l’ospedale dei Bambini Buzzi di Milano.

Attraverso questo progetto, Conad sostiene i reparti pediatrici, dando un aiuto concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. "Responsabilità sociale d’impresa significa forte radicamento sul territorio e attenzione alla crescita delle comunità di riferimento - spiega Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad -. Questi sono i valori che contraddistinguono da sempre l’operato della nostra Cooperativa e che si traducono in un costante impegno verso il sociale in vari ambiti altrettanto importanti per il benessere della Comunità come: il sostegno alle strutture ospedaliere, lo sport, la cultura, la solidarietà a tutto tondo e la ricerca in campo medico-scientifico".

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.