“Dai de gas”, sulla pista della Superbike un sostegno alla Romagna firmato Aldo Drudi

L’Emilia-Romagna Round del WorldSBK sarà insieme un grande spettacolo ed un altrettanto grande abbraccio del motorsport alle comunità romagnole vittima dell’alluvione. Proseguirà anche nel weekend la serie di iniziative avviatesi nei giorni scorsi con le donazioni dei protagonisti della Motor Valley al fondo istituito dalla Regione Emilia-Romagna con l’Agenzia regionale della Protezione Civile, fra cui Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Misano World Circuit che aveva subito aderito con una iniziale donazione e il pieno coinvolgimento dei partecipanti al Misano Grand Prix Truck. Nell’ultimo weekend a MWC, dall’Aprilia All Stars, un altro grande gesto che ha coinvolto la casa di Noale e il folto pubblico presente.

“Ringraziamo Dorna e Misano World Circuit per tutte le iniziative che stanno mettendo in campo a favore della Romagna. – afferma Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione – Le terre colpite da questa tragedia sono una parte fondamentale della nostra Regione e anche della Motor Valley; sono certo anche gli appassionati di motociclismo che arriveranno a Misano per lo spettacolo della Superbike non mancheranno di assicurare gesti di prossimità e di aiuto, molto importanti per contribuire alla ripartenza".

Sabato e domenica sulla griglia di partenza dell’Emilia-Romagna Round del SBK Motul Fim Superbike World Championship, sarà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare. Sulla linea di partenza sarà mostrato anche un cartello con l’invito alle donazioni e tramite le riprese televisive rimbalzerà nel mondo. Analoga dicitura scorrerà sugli schermi durante la gara. Dalla cabina dello speaker sarà rivolto l’invito alla donazione agli oltre 65mila spettatori attesi, che troveranno al circuito i riferimenti per effettuarlo con l’indicazione dell’Iban dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Nel corso del weekend anche Dorna Sport annuncerà una ulteriore iniziativa col coinvolgimento di team e piloti.

In campo anche l’importante iniziativa ‘Emilia-Romagna dai de gas’ concertata da APT Servizi Emilia-Romagna e Misano World Circuit, condivisa con Dorna Sport e in vista di settembre coi promotori della MotoGP, che coinvolge piloti e team. I protagonisti dell’Emilia-Romagna Round riceveranno un adesivo da posizionare sulle carene o sui caschi. È il dono di Aldo Drudi, coinvolto nell’iniziativa, che con la sua Drudi Performance ha preparato il messaggio per sostenere le comunità alluvionate e stimolare azioni di solidarietà. "L'Emilia-Romagna - dice Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK - occupa un posto speciale nel cuore della famiglia WorldSBK e alla luce della recente alluvione ci stringiamo uniti per dare anche il nostro aiuto. Dorna WSBK Organization è orgogliosa di unire le proprie forze a quelle di Misano World Circuit - Marco Simoncelli non solo per questa manifestazione ma anche per tendere una mano in futuro a coloro che sono stati colpiti dagli eventi. Il nostro intento, attraverso varie iniziative, è quello di raccogliere fondi e offrire supporto agli sfollati, per far sentire il nostro impegno alla collettività e la solidarietà di tutta la famiglia WorldSBK".