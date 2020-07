Dai film porno alle grigliate di pesce, Trentalance ai fornelli

Inedito pesce ai ferri, domenica sera sulla sabbia della Riccione Beach Arena: dietro alle griglie allestite da "Apescheria" e con il viso celato dalla mascherina, si è messo all'opera uno chef davvero singolare: Franco Trentalance, ex divo dei film a luci rosse e volto noto al pubblico della TV, che oggi si occupa di tecniche di personal coaching ed è un apprezzato scrittore di manuali e romanzi thriller. L'autore bolognese, per le vacanze ai tempi del distanziamento, ha scelto lo sport e il relax che offrono Riccione e la riviera romagnola, prima di dedicarsi ai prossimi progetti professionali, tra cui un lungometraggio in pieno stile biopic. E ieri sera, domenica 26 luglio, dopo aver perso una sfida a "doppio misto" sulla sabbia da beach tennis, Franco Trentalance si è posizionato ai grill per dar vita a una serata culinaria a base di pesce, sulla spiaggia di Riccione.

