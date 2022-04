Dai nidi alle medie, installati 547 purificatori d’aria in tutte le scuole

Dopo i nidi e le scuole dell’infanzia – i primi ad esserne dotati -, ora anche nelle scuole elementari e medie del Comune di Rimini sono installati e attivi i purificatori d’aria. Un investimento importante che il Comune di Rimini ha affidato, in house, alla società Anthea, investendo risorse del proprio bilancio. Scopo dell’intervento è quello di adottare, nei servizi per l’infanzia a gestione pubblica rivolti a minori in età 0-6 anni e nelle scuole pubbliche del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), una misura complementare che si aggiunge a quelle ordinariamente già previste dal Piano Scuola 2021/2022 e dai protocolli specifici di ogni scuola per il contrasto al Covid. I purificatori contribuiscono all’abbattimento della carica virale eventualmente presente negli ambienti destinati alla didattica. Si tratta di strumenti pensati per essere compatibili con la presenza di persone nei locali, con l’utilizzo quindi una tecnologia che ne consenta l’impiego in piena sicurezza in ambienti in cui sono presenti minori anche per otto ore continuative al giorno.

“Con quelli delle scuole medie – è il commento di Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – tutte le scuole del Comune di Rimini, dai 0 ai 13 anni, sono ora dotate dei purificatori d’aria. Uno strumento nato per il contrasto al Covid, ma che prescinde dall’emergenza sanitaria, perché rende gli ambienti scolastici dei nostri figli non solo più sicuri, ma anche più sani, andando a migliorare la qualità complessiva delle nostre scuole. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un investimento voluto e coperto interamente dal Comune di Rimini, anticipando quelle risorse annunciate a livello statale ma che, di fatto, ancora non sono arrivate. Un intervento attuato interamente in casa, con i tecnici del Comune e della società Anthea, a cui va il ringraziamento mio e dell’Amministrazione comunale”.