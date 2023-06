Dal 1936 veste i piccoli riminesi, la boutique diventa Bottega storica

Lombardi abbigliamento per bambini di corso d’Augusto 94 ha una storia che parte da lontano, esattamente dagli Stati Uniti, ed è lunga più di ottant’anni. Con grande orgoglio dunque Confcommercio della provincia di Rimini annuncia l’ingresso dell’attività, Bottega Storica del Comune di Rimini, nel progetto di valorizzazione che mette in rete le attività storiche del territorio tramite una speciale targa consegnata dal presidente Gianni Indino: attraverso un QRcode cittadini e turisti potranno conoscere questa e le altre Botteghe storiche con schede, fotografie d’epoca e itinerari dedicati per scoprire Rimini guardandola da un originale punto di vista. All’inizio del secolo scorso l’illustre commerciante riminese Oreste Lombardi aveva trovato successo Oltreoceano, con l’apertura di un negozio di scarpe italiane a Boston, negli Stati Uniti, sulla centralissima Main Street. Rientrato in Italia con la famiglia con i figli in età pre-scolare, ebbe altrettanto successo con il suo negozio di calzature di via Garibaldi e trasmise la passione per la moda alle figlie.

Nel 1936, giovanissime, le sorelle Leonda e Loida Lombardi aprirono nello storico palazzo di corso d’Augusto 94, esattamente dove si trova ora, un’attività di commercio di accessori da donna: cappelli, guanti e borse di alta qualità. Fermato dai bombardamenti, il negozio di moda riaprì dopo pochi anni ma i tempi erano cambiati: le signore riminesi non avevano più né le abitudini né le possibilità economiche del periodo prebellico. Leonda e Loida però non si persero d’animo e con un’ottima intuizione si dedicarono alla vendita di abbigliamento per bambini. Il successo fu immediato, tanto che l’attività è arrivata fino a noi. Merito di Isabella Magnani, figlia di Leonda, che dalla madre e dalla zia ha ereditato questa passione: nata praticamente in negozio, Isabella a 18 anni era già in società e ha mantenuto l’attività come la conosciamo oggi. Non senza apportare una nuova modifica importante, quella della specializzazione in abiti 0-16 anni da cerimonia, che ne fa tuttora un fiore all’occhiello del commercio riminese.

“Mia mamma e mia zia sarebbero state tanto contente di ricevere questo riconoscimento di Bottega Storica – dice la titolare Isabella Magnani – e io sono felice principalmente per loro, che hanno avviato l’attività da giovanissime e l’hanno portata avanti per tutta la vita con tanta passione dimostrandosi brave imprenditrici, capaci anche di cambiare quando era il momento. La stessa passione che hanno trasmesso a me fin da bambina, insegnandomi l’amore per il lavoro. Un riconoscimento per noi, ma anche per i nostri clienti, che da sempre ci dimostrano fiducia, affetto e apprezzamento continuando a sceglierci per l’abbigliamento dei bambini, sia per le cerimonie importanti, sia per la vita di tutti i giorni”.

“Conosco la professionalità e la cordialità con cui Isabella porta avanti da tanti anni questo negozio – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino – e già per questo il riconoscimento di Bottega Storica sarebbe meritatissimo. In più, Lombardi abbigliamento per bambini ha una storia lunga oltre ottant’anni sempre nella stessa storica sede. Una storia interessante da raccontare, che racconta una passione di famiglia, generazioni di imprenditrici che ne hanno decretato il successo e che sono un esempio di tenacia, impegno e intuizione per chiunque voglia fare impresa. Per tantissimi riminesi Lombardi è punto di riferimento per le cerimonie e tanti ricordi legati a questi splendidi vestiti di qualità. Gli itinerari del nostro percorso tra le Botteghe Storiche del territorio ha una tappa importante in più da non perdere assolutamente”.