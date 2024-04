Dal bilancio comunale un avanzo di 3,5 milioni: il tesoretto per lampioni green e manutenzione

Il rendiconto finanziario del Comune di Coriano chiude nel 2023 con un risultato complessivo di amministrazione pari a 16 milioni e 490mila euro, in crescita rispetto al rendiconto precedente di ben 1milione e 900mila di euro e con un avanzo libero triplicato rispetto all’anno precedente passato da 1milione e 300mila euro circa a di euro a 3 milioni e 500mila euro. Il documento che chiude la gestione finanziaria del 2023 del Comune di Coriano è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera (23 aprile)

“Si tratta di valori in forte crescita rispetto all’anno precedente e di un risultato che andrà a vantaggio di nuovi investimenti per Coriano – afferma il sindaco Gianluca Ugolini che detiene la delega al bilancio -. Figlio di una programmazione avviata alcuni anni fa, con le prime estinzioni di mutui e la riorganizzazione dell’ente con nuove assunzioni, il rendiconto 2023 oggi rispecchia un grande lavoro che, grazie anche all’avvio di una importante procedura di recupero dell’evasione fiscale attraverso la costituzione di un ufficio dedicato e un’attività puntuale effettuata durante l’intero anno, consentirà di far fronte alle spese necessarie per mantenere alti i livelli di servizi ai corianesi e per dare sempre più slancio allo sviluppo infrastrutturale di Coriano”.

Tra gli elementi maggiormente virtuosi sul versante dell’indebitamento prosegue a ritmo sostenuto il processo di riduzione anticipata, quindi di estinzione dei mutui, che passa da 6,5 milioni di euro nel 2022 ad oltre 5 milioni nel 2023, di conseguenza diminuiscono gli interessi passivi dei rimborso mutui (erano 400.000 euro nel 2022), ridotti a 338.000 euro nel 2023.In base alla progettualità di riduzione del debito è confermata, con la variazione di bilancio di 3 milioni e 330mila euro approvata in Consiglio comunale, anche l’ultima estinzione anticipata dei mutui per il 2024 pari a 500mila euro.

E’ migliorato l'indice di tempestività nei pagamenti ai fornitori cresciuto da -4,77 a -7,24 mentre sul fronte della digitalizzazione, necessario per garantire servizi più veloci ed efficienti ai cittadini, 6 progetti hanno ottenuto finanziamenti da bandi PNRR per 360mila euro complessivi mediante contrattualizzazione entro i termini previsti dalla norma. Sul fronte degli investimenti sono previsti 1 milione e 200 mila euro di avanzo vincolato per la viabilità, quali la realizzazione e messa in sicurezza di strade, marciapiedi, nuova segnaletica e nuovi arredi di rotatorie .Con 600.000 euro si procederà al completamento di alcune opere di manutenzione straordinaria, dagli impianti termoidraulici di 3 scuole al cofinanziamento del progetto di recupero dell'ex biblioteca di Ospedaletto che verrà convertita in un edificio denominato “Gruppo appartamenti” costituito da 3 unità abitative nuove per un intervento PNRR da 1 milione di euro.

Dall’avanzo libero sono previsti interventi per 2.500.000 di euro, di cui 600.000 euro destinati al primo stralcio del lavori per l’ampliamento e le manutenzioni ordinaria dei cimiteri, 650.000 euro per la riqualificazione degli impianti sportivi del Tennis in via Piane, del Palasic e della pista di pattinaggio di Cerasolo che verrà rimessa a nuovo e integrata da nuove attrezzature per il basket e la pallavolo, 300 mila euro per la riqualificazione del Parco dei Cerchi a Coriano capoluogo con nuovi arredi, zone fitness e piantumazioni di essenze arboree. Il parco dei Cerchi sarà il primo di una serie di interventi programmati anche nei parchi urbani di Besanigo, Ospedaletto e Cerasolo. Per il decoro del verde saranno stanziati inoltre 100 mila euro. Grande spazio all’ efficientamento energetico della pubblica illuminazione con un primo step di 240.000 euro per un investimento complessivo di circa 900.000 euro,120 mila euro per la riqualificazione dell'esterno della biblioteca comunale e del parcheggio coperto, 200.000 euro per interventi in via Borgata nel centro storico di Ospedaletto.

“Aumentiamo in maniera significativa servizi e investimenti– conclude il sindaco Ugolini -. Il risultato di questo Rendiconto di gestione è frutto del lavoro di programmazione e impegno partito negli anni scorsi e che oggi, grazie ad una accelerata attraverso il potenziamento del personale e una riorganizzazione complessiva della macchina comunale, ci consentirà come un buon padre di famiglia di investire per la città di Coriano. Ringrazio tutto il personale degli uffici preposti per il conseguimento di questo importante risultato”.