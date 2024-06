Dal cantiere all'interno del parco spuntano 200 proiettili di artiglieria residuati della II guerra mondiale

Nel corso dei lavori per la realizzazione delle fogne nella zona sud di Rimini il cantiere ha fatto emergere 200 proiettili di artiglieria residuati della II guerra mondiale. Il ritrovamento è stato fatto dell'area verde tra Miramare e Rivazzurra, lungo viale regina Margherita, ed è consistito in 370 cartucce da 7,62, 8 bossoli per granata d'artiglieria da 37, 5 granate d'artiglieria da 37 ad alto potenziale esplosivo, 12 granate d'artiglieria da 37 ad azione perforante (tutto di fabbricazione statunitense) e una bomba da mortaio da 3 pollici ad alto potenziale esplosivo (di fabbricazione inglese). In seguito alla scoperta è stato chiesto l'intervento di bonifica che è stato effettuato dal Nucleo Bonifica di munizionamento Convenzionale del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell'Esercito Italiano che ha provveduto a neutralizzare gli ordini e, successivamente, a trasportarli presso una cava nel comune di San Leo dove sono stati fatti brillare. La parte restante, composta da cartucciame e bossolame, è stata prelevata per il successivo versamento presso gli organi competenti di Forza Armata.