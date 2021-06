Dal Comune di San Giovanni un attestato di stima per il capitano Miserendino

In occasione del Consiglio comunale di San Giovanni in Marignano che si è svolto lunedì 28 giugno, è stato attribuito un attestato di stima all’Arma dei Carabinieri, Tenenza di Cattolica, nella persona del capitano Antonino Miserendino. Il Sindaco, in rappresentanza dell’intero Consiglio e della comunità, ha voluto esprimere profonda soddisfazione e gratitudine per l’operato della Tenenza caratterizzato da profonda collaborazione sempre viva ed ancora più evidente in questo difficile momento. Il capitano Miserendino ha ringraziato e si è detto emozionato e felice per l’attestazione ricevuta.

Queste le motivazioni dell’attestazione:

“Oggi abbiamo il piacere di avere con noi, nella prima parte di questo Consiglio, il Capitano Antonino Miserendino, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica. Occasione questa per manifestare la stima e la riconoscenza da parte dell’Amministrazione e della comunità marignanese tutta per l’immenso lavoro svolto dai militari dell’Arma e in particolare da quelli della Tenenza di Cattolica nel territorio del nostro Comune. Per questo intendiamo consegnare oggi un attestato di stima. Da sempre infatti i Carabinieri sono portatori di impegno e dedizione, nel presidio del territorio, mostrandosi sempre attenti alle problematiche via via mutevoli ed alle molteplici necessità dei cittadini. Questa attenzione si è resa ancor più evidente in occasione dei lunghi mesi di pandemia, in cui la locale Tenenza è stata sentinella sempre presente ed attiva sul territorio marignanese. Insieme abbiamo condiviso momenti molto difficili che hanno comportato scelte dolorose, ma necessarie, mettendo al primo posto il bene e la salute della nostra comunità. Il nostro ringraziamento va dunque al Comandante Antonino Miserendino e con lui alla locale Tenenza e all'Arma tutta per la continua, tenace e fattiva opera di protezione dei nostri cittadini. Per queste motivazioni abbiamo ritenuto doveroso ricordare la nostra riconoscenza per il lavoro svolto, con la speranza di continuare sempre a collaborare con lo stesso impegno e spirito davvero propositivi".