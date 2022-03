Dal controllo dei clienti di un bar spunta uno spacciatore

Un controllo del tutto casuale agli avventori di un bar di Miramare ha permesso ai carabinieri di arrestare uno spacciatore. I militari dell'Arma, nella giornata di lunedì, sono entrati nel locale per un accertamento di routine identificando quanti erano all'interno della struttura. Tra questi un 48enne che ha iniziato a dare segni di nervosismo tanto da indurre i carabinieri a un controllo approfondito. Nelle tasche dell'uomo sono così spuntate alcune dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,1 grammi, già confezionate e pronte per essere spacciate. Il 48enne è stato quindi arrestato e, martedì mattina, processato per direttissima.