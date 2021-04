Dal Governo 1 milione per il lungomare sud: nel progetto una passerella che si inoltra nel mare

Arriva l'ufficialità al finanziamento da parte del Governo per la progettazione definitiva ed esecutiva dei tratti del lungomare sud da Piazzale Benedetto Croce a Miramare nell'ambito del Parco del mare di Rimini. La giunta comunale approva infatti lo scherma di convenzione con il Consiglio di ministri attraverso il programma "Italia City Branding 2020". Nel dicembre scorso infatti il progetto era stato tra i primi dieci selezionati dall'avviso pubblico indetto e con la convenzione si va a rendere operativo il finanziamento di un milione di euro, con una compartecipazione di Palazzo Garampi di circa 111.000 euro, per l'apertura del bando per la progettazione definitiva ed esecutiva dei tratti da Bellariva a Miramare, in continuità con l'opera pubblica in corso di completamento sui lungomari Tintori e Spadazzi e con il prossimo intervento sul Lungomare Murri, da piazzale Kennedy a piazza Marvelli. L'obiettivo è "avviare la progettazione entro l'estate", spiega l'assessore alla Pianificazione del territorio Roberta Frisoni, e, soprattutto, di "intercettare ulteriori risorse per la cantierizzazione delle opere", grazie per esempio al Recovery Fund. Rimini, aggiunge, "negli ultimi anni ha messo in campo progetti e opere frutto di una pianificazione strategica che nei fatti hanno anticipato la direzione richiesta oggi dall'Europa per affrontare le sfide del futuro". Intanto prosegue anche il Psbo: sempre nella zona tra Bellariva e Rivazzurra sono in fase di progettazione gli interventi alle fossa Rodella e Colonnella 2, dopo il via libera due settimane fa da parte del Consiglio comunale all'aggiornamento del piano. Così come accaduto per il nuovo Belvedere realizzato in piazzale Kennedy, anche in questo caso gli investimenti sul sistema idrico saranno accompagnati a "una importante opera di rigenerazione in superficie" con la realizzazione di una passeggiata di circa 200 metri che potrebbe prolungarsi fino al mare. Quello in piazzale Kennedy, mette in luce l'assessore all'Ambiente Anna Montini, è diventato "un simbolo del nuovo waterfront riminese" e "punto di convergenza tra Psbo e la riqualificazione green della città. Un approccio che replicheremo dunque anche più a sud, in un ridisegno armonico, coordinato e innovativo della nostra marina".