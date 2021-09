Dal Ministero 1,5 milioni per Verucchio: serviranno per la messa in sicurezza del territorio

Dopo il milione e 70.000 euro già riconosciuti il 23 febbraio per il consolidamento definitivo e la messa in sicurezza stradale di Via Serra (650.000) e per il consolidamento e la messa in sicurezza globale della parete rocciosa su cui sorge Verucchio (420.000), il Ministero ha riconosciuto nei giorni scorsi contributi per un altro milione e 500.000 euro ad altri quattro progetti presentati dal Comune di Verucchio alla “gara” dei contributi concessi dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio pubblico con predilezione per gli istituti scolastici.

“Il Consiglio dei Ministri aveva subito riconosciuto ammissibili tutte le sette opere presentate dai nostri uffici per un importo complessivo da due milioni e mezzo di euro e dopo averne premiate due nel primo stanziamento da un miliardo e 850 milioni di euro ai Comuni, ora, nel secondo stanziamento da un miliardo e 750 milioni per gli interventi di categoria B e C ha fatto altrettanto con ulteriori quattro: si tratta in primis del corposo capitolo degli edifici scolastici, che comprende interventi di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e adeguamento antincendio della Scuola Elementare “Carletti” di Verucchio (per 250.000 euro), della Scuola Media “Pazzini” di Verucchio (200.000 euro) e della Scuola Elementare “Rodari” di Villa Verucchio (370.000 euro). E in secondo luogo delle opere di messa in sicurezza di vie pubbliche del territorio per 230.000 euro” rivelano la sindaca Stefania Sabba e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali, che ringraziano “i tecnici e gli uffici comunali, perché caparbietà, visione, professionalità e gioco di squadra hanno ricevuto grande soddisfazione” e annunciano: “Questo corposissimo pacchetto di contributi va ad aggiungersi a quello dei finanziamenti regionali: 170.000 euro ottenuti dalla Legge Regionale 41/97 per i centri commerciali naturali per completare la riqualificazione di piazza Malatesta nel capoluogo con lavori al via nelle prossime settimane, i 70.000 euro riconosciuti dal Gal Valle del Marecchia e Conca per il recupero dell’ex oratorio di Piazza Battaglini a Verucchio che diventerà la Casa delle Associazioni su tre piani e 340.000 euro per l’ex Canonica di Villa Verucchio, che diventerà Centro Polivalente e sede di uffici e sportelli comunali e del Centro ricreativo Le Pozzette”.