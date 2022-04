Dal Piemonte consegnati alla Caritas riccionese alimenti e vestiario per donne e bambini ucraini

Capi di vestiario, alimenti e materiale scolastico a favore delle persone di nazionalità ucraina donati alla Caritas di Riccione Madonna del Mare. Pacchi e scatoloni con vari generi di prima necessità sono stati distribuiti dal CSAIn – Centri Sportivi e Aziendali con sede a Torino per essere consegnati alle persone più bisognose colpite dall’emergenza Ucraina. Ad accogliere la delegazione di volontari piemontesi lunedì pomeriggio erano presenti per l’amministrazione che ha svolto la funzione di raccordo con la Caritas cittadina, il vice sindaco e assessore Servizi alla Persona Laura Galli, la presidente dell’associazione Madonna del Mare Rosanna Pompei ed alcuni volontari. “Voglio ringraziare i volontari del CSAin così come la Caritas di Riccione, l’Emporio solidale e tutte le Caritas parrocchiali per il lavoro silenzioso e incessante portato avanti in questi giorni e settimane a sostegno della popolazione ucraina, soprattutto donne e bambini, in fuga dalla guerra - ha affermato l’assessore Galli -. Azioni concrete di solidarietà che dimostrano la grande generosità dei riccionesi e dei vari enti e associazioni coinvolte. In questo particolare momento la Caritas necessita di cibo fresco come frutta, verdura, carne e latticini per la preparazione e distribuzione di pasti caldi giornalieri per cui rivolgo un invito di vicinanza. Parallelamente come amministrazione, oltre all’azione di accoglienza che fa capo alla Prefettura, abbiamo messo in campo uno sportello informativo per i cittadini ucraini con un numero dedicato, corsi di italiano nei locali sopra la palestra di via Martinelli e una stretta azione di raccordo con le realtà associazionistiche cittadine”.

Si ricorda che lo sportello è attivo in viale Lazio, vicino alla Biblioteca con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-12; martedì e giovedì ore 16-18. Contatto telefonico dedicato 3316670095. CSAIn è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). E’ anche un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, è entrato a far parte del Forum del Terzo Settore ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.