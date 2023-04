Dal tentato furto all'ufficio postale alla rapina al supermercato: arrestato un 34enne

E' accusato di aver messo a segno una rapina alla "Coop" di Bellaria dopo aver tentato un furto all'Ufficio postale. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno arrestato sabato scorso un 34enne, senza fissa dimora, con le accuse di rapina e tentato furto. L’arresto, frutto del lavoro sinergico dei militari della Sezione Operativa e di Bellaria Igea Marina, arriva a conclusione di un’attività d’indagine iniziata il 29 settembre, quando il malvivente entrò in azione.

Nel primo pomeriggio un individuo col volto coperto da cappuccio ed uno scaldacollo aveva tentato di commettere un furto ai danni dell’Ufficio postale, accedendo in orario di chiusura al pubblico tramite una porta lasciata aperta: dopo aver scavalcato il bancone, aveva tentato di impossessarsi del denaro di alcune casse, tuttavia vuote. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, il soggetto, essendo rimasto a mani vuote, si era diretto verso il vicino supermercato “Coop” dove, dopo aver minacciato un cassiere, si era fatto consegnare poco meno di 200 euro in contanti. Preso il bottino, l’individuo si sarebbe allontanato dal luogo a bordo di bicicletta.

Le successive attività d’indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno consentito di acquisire elementi nei confronti dell’indagato, anche grazie ad un successivo arresto in flagranza di reato avvenuto in altra località della Romagna, ove era stato fermato con indosso degli abiti compatibili con quelli immortalati dalle immagini degli impianti di sicurezza del supermercato e dell’ufficio postale. Nei prossimi giorni, l’indagato comparirà davanti al Giudice delle indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia.