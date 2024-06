Dall'hotel superlusso alla cella del carcere, avvocato nuovamente arrestato

Dal carcere dei "Casetti" all'hotel 5 stelle superlusso per poi finire nuovamente in una cella. E' durata poco la libertà per un avvocato di Riccione, già finito in manette lo scorso febbraio con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, che in seguito all'attenuazione della misura cautelare ha fatto perdere le proprie tracce violando le prescrizioni del giudice. Il professionista 46enne, dopo 4 mesi dietro le sbarre, si era visto riconoscere l'attenuazione della misura cautelare presentata dal suo difensore ed essere scarcerato con l'obbligo del divieto di avvicinamento alla parte offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico. L'avvocato, quindi, aveva eletto come proprio domicilio una stanza del Grand Hotel Des Bains di Riccione ma sarebbe poi sparito non facendosi trovare ai controlli della polizia giudiziaria e non presentandosi alla caserma dei carabinieri.

Il 46enne sarebbe quindi letteralmente sparito dalla circolazione, tanto che anche il suo avvocato non era riuscito a rintracciarlo, ma a tradirlo sono stati alcuni post pubblicati su Facebook. Nei messaggi sui social, infatti, il professionista manifestava l'intenzione di andare a prendere la figlia mettendo così i carabinieri sulle proprie tracce. Individuato e portato in caserma, per l'avvocato è scattata una nuova misura cautelare chiesta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi e accolta dal gip Vinicio Cantarini. Dalla suite quindi, il legale è tornato ad occupare una cella ai "Casetti".