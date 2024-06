Dall'Ordine degli Avvocati di Rimini un'iniziativa di solidarietà per i detenuti del "Casetti"

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, Roberto Brancaleoni, e il presidente della Camera Penale di Rimini, Enrico Amati, si sono recati al carcere "Casetti" per consegnare i prodotti frutto della raccolta straordinaria di solidarietà svoltasi nel Tribunale di Rimini. La Camera Penale di Rimini (attraverso la sua Commissione carcere e le sue responsabili, Annalisa Calvano e Sonia Raimondi) ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, infatti, hanno organizzato una raccolta di vari prodotti segnalati come necessari per i detenuti della Casa Circondariale.

Per due settimane presso i locali del Consiglio dell’Ordine sono stati posizionati contenitori, differenziati per tipologia di prodotti, che hanno consentito di raccogliere quanto donato da avvocati, magistrati e cancellieri. La raccolta è andata al di là delle aspettative e gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno dimostrato grande sensibilità e generosità. Oggetto della raccolta sono stati prodotti necessari per la vita quotidiana di un detenuto: detersivo per bucato, retine per bucato, bagnoschiuma, saponette, altri prodotti per l’igiene, ciabatte per la doccia, penne e quaderni, caffè, zucchero.

I presidenti sono stati accolti dalla direttrice del Carcere di Rimini, Palma Mercurio, dalla Comandante Aurelia Panzeca, dal Vice Comandante Fabrizio Novelli e da alcuni detenuti. "Tutti hanno apprezzato l’iniziativa che contribuisce a rendere il carcere un luogo meno lontano e dimenticato da tutti - viene rimarcato -. Il tragico dato dei suicidi in carcere, ormai già 40 in Italia da inizio anno, nonché la nota situazione di sovraffollamento, rendono da un lato improrogabili interventi di riforma del sistema dell’esecuzione penale, dall’altro quantomai opportuna l’adozione di misure, seppur all’apparenza minime, rivolte a garantire almeno le piccole esigenze di vita quotidiana di chi si trova privato della libertà personale".

"La nostra Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato - viene sottolineato -. Solo rispettando questo principio fondamentale chi ha commesso reati e scontato la pena cesserà, con ogni probabilità, di essere un pericolo per la società. La Camera Penale e l’Ordine degli Avvocati di Rimini si impegnano a continuare a sostenere iniziative di questo tipo volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità delle condizioni detentive in Italia".