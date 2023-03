Dalla comunità continuava a perseguitare una ragazza con un fiume di messaggi sui social

Nonostante la condanna, il divieto di avvicinamento e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in una comunità del riminese continuava a perseguitare la sua vittima con un fiume di messaggi sui social dopo aver anche dato fuoco alle vetture dei famigliari di lei. Un'ossessione che per il 47enne, residente a Senigallia prima di essere trasferito nella comunità, andava avanti da anni fin da quando nel 2018 aveva conosciuto l'oggetto delle sue persecuzioni. Già all'epoca la vittima, spaventata, aveva denunciato lo stalker con la magistratura che aveva emesso un divieto di avvicinamento regolarmente ignorato dall'uomo finito poi in carcere per un'ordine di custodia cautelare.

Le continue molestie alla ragazza, inoltre, avevano visto il Tribunale di Ancona sottoporre il 47enne alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nel 2022, a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Ancona, l’uomo era stato di nuovo sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi familiari per aver incendiato le auto di proprietà della famiglia della giovane e trasferito nella struttura protetta da dove però ha continuato coi suoi atti persecutori. Una nuova denuncia della vittima ha fatto scattare una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha visto il personale della Squadra mobile di Rimini collaborare coi colleghi di Ancona per arrestare il maniaco e trasferirlo nel carcere riminese dei "Casetti".