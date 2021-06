Dalla lite in strada al mandato di arresto europeo: 45enne in manette

Sabato la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un 45enne rumeno destinatario di un mandato di arresto Europeo. Nello specifico alle 17.50, durante i consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti della Questura di Rimini sono intervenuti in una via in zona Viserba a seguito di una segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno rintracciato un uomo che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi della zona. Il 45enne è stato sottoposto a un controllo, dal quale è emerso che a suo carico vi era una nota di ricerca emessa dallo Stato della Romania. Dalla successiva attività di indagine effettuata con la collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale- Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia quinta Divisione Sirene, è stata confermata la pendenza di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dello straniero per i reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica. L’uomo, accompagnato in Questura, dopo gli accertamenti di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.