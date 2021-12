Dalla Pro loco giocattoli e dolci per i bambini ricoverati in pediatria

La Pro Loco Miramare Da Amare, grazie alla solidarietà di molte persone, ha consegnato durante le scorse ore al reparto della Pediatria dell'ospedale Infermi di Rimini i giocattoli e i dolci che sono stati donati dalle persone che con l’avvicinarsi del Natale, soprattutto in un anno complicato come quello che sta per concludersi, hanno compiuto un piccolo gesto di generosità che può fare la differenza.

In particolar modo per i bambini che stanno vivendo un momento difficile. Il direttivo della Pro loco ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa: "Non c’è modo più bello di avvicinarsi al Natale che quello di fare qualcosa per regalare un sorriso ai bambini". La delegazione della Pro Loco ha consegnato così i doni a medici e inferimieri del reparto.