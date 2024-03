Dalla Regione 358mila euro per asfaltare le strade interessate dal Tour de France

Nella seduta di lunedì il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (astenuta l’opposizione) la variazione n. 2/2024 al Bilancio di previsione 2024-2026. La variazione accerta la quota, pari a 358 mila euro, che la Regione Emilia-Romagna ha destinato alla Provincia di Rimini per la manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale (pari a 24 km) interessata dal Tour del France. Il Consiglio ha poi approvato, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione), la permuta, con contestuale costituzione perpetua di servitù, fra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini di alcune aree situate nel Comune di Rimini di pari valore complessivo.

La Provincia cede al Comune di Rimini due aree ubicata a Viserba di Rimini (zona istituto scolastico “Valgimigli”) e in via Tambroni, mentre il Comune di Rimini cede alla Provincia due aree ubicate in zona Lagomaggio/Centro Studi Colonnella. La permuta consente alla Provincia di acquisire nuovi spazi aperti funzionali al Polo scolastico, al Comune di Rimini di completare il suo progetto di riqualificazione urbana e ambientale dell’area turistica di Rimini Nord e la gestione e manutenzione del collegamento pedonale tra via Tambroni e il parcheggio pubblico di via Flaminia.