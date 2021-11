Dalla Regione fondi per abbattere le rette del nido di Misano

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato una delibera per dare attuazione alla misura regionale ‘Al Nido con la Regione’, provvedimento di sostegno economico alle famiglie per l’abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. Ammontano a 46.228,32 euro i fondi stanziati per il Comune di Misano, una cifra che consentirà una considerevole riduzione delle rette per 36 famiglie misanesi con bambini iscritti al nido comunale e con un Isee inferiore a 26.000 euro. Le percentuali di sconto variano rispetto al reddito e possono abbattere il costo mensile anche dell’80%. “Grazie alla sensibilità dimostrata dalla Regione – spiega il Vicesindaco e Assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi – anche quest’anno sarà possibile consentire alle famiglie una maggiore facilità di accesso ai servizi educativi e garantire ai nostri bambini un diritto fondamentale come quello all’educazione. Viviamo tempi complicati per tutti e un abbattimento considerevole delle rette rappresenta per molte famiglie una misura indispensabile”.