Dalla Regione oltre 800mila euro all’Unione dei Comuni della Valmarecchia 

Con un rinnovato impegno, che si concretizza in 15 milioni di euro in più rispetto al triennio precedente, dal Fondo regionale per la montagna 2021-23, arrivano 821mila euro all’Unione dei Comuni della Valmarecchia. "Come ribadito in più occasioni, in Emilia-Romagna vogliamo dare una nuova centralità ai comuni collinari e montani e alla popolazione che vi risiede e lavora – commenta la consigliera regionale Nadia Rossi, Vicepresidente della Commissione Territorio e Mobilità – È forte il tema, quindi, dell’accessibilità alle aree più periferiche e difficili da raggiungere. I progetti verso i quali sono indirizzate queste risorse, infatti, si tradurranno in particolare in interventi di viabilità e manutenzione stradale”.

"Interventi – aggiunge Rossi – che si aggiungono ad altri, già avviati, per potenziare i servizi di telefonia mobile e la connessione con banda ultralarga. L’infrastrutturazione viaria e digitale resta uno dei punti su cui continuare a investire per potenziare le aree montane e aprire nuove possibilità di sviluppo commerciale, turistico e produttivo. Solo così possiamo dare nuova vita ai nostri borghi, cercando di fronteggiare la minaccia di abbandono, spopolamento ed eccessivo invecchiamento demografico".