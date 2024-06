Dalla Tassa di soggiorno numeri positivi sul turismo riminese, il sindaco: "Numeri in crescita tutti i settori"

"I dati dell'imposta di soggiorno, relativi al Comune di Rimini, mostrano una crescita record nei primi 5 mesi dell'anno per quanto riguarda le presenze turistiche". Ad annunciarlo è palazzo Garampi che traccia un primo bilancio sul turismo del 2024 dal quale emerge che, in questo periodo, a tirare la volata siano stati in particolar modo gli eventi fieristici che hanno richiamato un numero di presenze superiore a quello dello scorso anno. "Quello che già si percepiva ad occhio - spiegano dal Comune - sia durante le fiere invernali, col Sigep tra tutti, che primaverili, in particolar modo RiminiWellness, che alcuni congressi hanno avuto una crescita enorme ha trovato conferma nei dati". Nel periodo gennaio/maggio 2024, infatti, si è registrato un +15% dei pernottamenti rispetto al 2023 e completo recupero del dato precedente al Covid e alla scomparsa del turismo russo causa guerra: i primi 5 mesi dell'anno segnano + 1 per cento rispetto al 2019, peraltro allora anno record.

Una ulteriore conferma arriva anche dai dati sulla Tassa di soggiorno che mostrano un +13% rispetto al 2023 per il bimestre gennaio/febbraio, + 4% nel bimestre marzo/aprile (causa Pasqua caduta prima e in periodo dunque più freddo) e un mese di maggio che chiude con + 34% rispetto allo scorso anno quando il mese turistico fu drammaticamente spezzato in due dall'alluvione. Nel dettaglio si tratta del miglior mese di maggio per pernottamenti nel Comune di Rimini degli ultimi 10 anni.

"I numeri - ha commentato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - stanno confermando le impressioni visive che abbiamo avuto in questi mesi e in queste settimane: sono in crescita tutti i settori, dalle fiere ai congressi, al turismo culturale e delle gite scolastiche a quello degli escursionisti. Al di là dei singoli eventi, si sta imponendo la formula di una città bella e rinnovata nelle sue parti più turistiche: il centro con gli spazi culturali e il mare con il parco del mare. Adesso rimbocchiamoci le maniche perché con l'estate comincia la nostra stagione tradizionale. Pensiamo solo che tra pochi giorni arriva il Tour de France e quindi la Notte Rosa".