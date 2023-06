Dalla vendita di sigarette sfuse ai servizi digitali, la tabaccheria diventa Bottega storica

È trascorso quasi un secolo da quando alla tabaccheria Biagini di Torre Pedrera si inserivano le sigarette sfuse nella scatolina di legno per conservare l’aroma del tabacco prima della vendita, con prezzo massimo fissato a 10 Lire al pezzo. Erano gli Anni Trenta e il turismo di massa iniziava ad affacciarsi anche nella zona nord di Rimini, dove tanti riminesi aprivano le proprie attività fronte mare diventando imprenditori al servizio di cittadini e turisti.

Tra queste, grazie a una licenza assegnata come risarcimento alla trisavola delle attuali proprietarie Patrizia e Nadia Cevoli per essere rimasta vedova durante la Prima Guerra Mondiale, spicca ancora la tabaccheria di via San Salvador. Una storia lunga e interessante, quella della tabaccheria Biagini, costruita e portata avanti dalle donne della famiglia, autentiche pioniere del commercio, che hanno fatto via via appassionare a questa attività le nipoti e le pronipoti. L’attività è passata così alle generazioni successive: nel 1964 viene intestata ad Albertina Evangelisti, prozia dell’attuale titolare, a cui sono seguite altre tre generazioni di donne appartenenti a due rami della stessa famiglia. Prozie, bisnonne, nonne, mamme, fino ad arrivare a Patrizia Cevoli, che gestisce l’attività adesso con la sua famiglia e quella di sua sorella Nadia insieme a due collaboratrici. All’attuale proprietaria Patrizia Cevoli è stata consegnata la targa di Bottega Storica del Comune di Rimini. Una targa speciale, creata con un progetto di Confcommercio provinciale e che attraverso il QRCode la mette in rete con le altre Botteghe storiche del territorio e le valorizza attraverso schede, fotografie e itinerari tutti da scoprire andando di bottega in bottega.

Numerosi gli oggetti del passato che si possono trovare ancora alla tabaccheria Biagini, dalla pinza sigillatrice ai piombini nel sacchetto di juta usati per sigillare le spedizioni delle scatole legate con lo spago, fino al vecchio cartello con le disposizioni del Monopolio di Stato per la vendita delle sigarette sfuse. L’attività ora si è allargata anche ad altri tipi di vendite e servizi, come il pagamento delle bollette, la rivendita di bolli, i giochi, la profumeria, gli articoli per il mare e le cartoline autoprodotte con fotografie originali di Nadia.

“Per noi e per tutta la famiglia è davvero una grande soddisfazione questo riconoscimento – dice Nadia Cevoli, titolare dell’attività insieme alla sorella Patrizia – e lo è anche per i nostri clienti: in tantissimi hanno apprezzato il nostro ingresso nell’Albo delle Botteghe Storiche e ci hanno dimostrato grande stima e affetto sia di persona, sia sui social. Per il commercio di prossimità non sono tempi facili, anche in questa zona le chiusure sono in aumento. Un colpo pesante per noi e per chi ama Torre Pedrera. Purtroppo la zona a traffico limitato non ci sta aiutando: il lungomare è diventato bellissimo, ma è poco fruibile per i pochi parcheggi a servizio. Così in tanti, soprattutto chi cerca una sistemazione lastminute, scelgono altre zone. Speriamo si trovi una soluzione in tempi rapidi. Intanto ci godiamo questo premio al lavoro di generazioni”.

“Le attività commerciali storiche come la tabaccheria Biagini hanno un valore immenso perché attraverso i ricordi che conservano si può conoscere da dove siamo partiti per diventare la capitale del turismo balneare. In tanti in quegli anni difficili si sono rimboccati le maniche – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - e hanno creato la città come la conosciamo adesso, con sacrifici ma anche con grandi soddisfazioni, tracciando un solco che vogliamo continui. Patrizia e Nadia portano avanti questa attività di famiglia. Generazioni di donne imprenditrici, emancipate e indipendenti. La tabaccheria Biagini e la sua storia sono un valore aggiunto per tutta la comunità riminese e un esempio di passione e impegno. Sono davvero felice che siano entrate nell’albo delle Botteghe Storiche e nel nostro progetto che vuole valorizzarle facendole conoscere a tutti per sostenere il commercio storico di qualità”.