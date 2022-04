Dalle favelas dominicane a ballerino per Laura Pausini, ora lancia una canzone dal ritmo urban-latino

Dopo il grande successo di “Besame” e del featuring “Loco per ti” con Molella e Biagio D’Anelli, in vista dell’estate, irrompe sulla scena musicale romagnola il nuovo tormentone estivo “Blin Blin” di J. Peralta, talentuoso cantante e ballerino dominicano molto noto sulla scena reggaeton, trap, dembow. La canzone - dal titolo “Blin Blin” - è un mix afro-reggaeton con ritmi più slow e timbri vocali poliedrici: “Non è un brano house né techno - spiega Jeffrey - lo definirei piuttosto un urban-latino. La canzone disegna uno spaccato della gioventù d’oggi”.

Cresciuto nelle favelas dominicane, dove l’unica ricchezza è il sorriso dei bambini, J.Peralta - ultimo “rampollo” di una famiglia di artisti - è arrivato in Italia ad 11 anni e si è subito distinto per il grande talento nel ballo: “Come ballerino - dice - ho raggiunto tutti i miei obiettivi. Ho iniziato nei locali per guadagnarmi da vivere e poi ho ballato per Laura Pausini, mi sono esibito nei programmi di Rai e Mediaset, ho fatto pubblicità per la Volkswagen e in Germania sono diventato un performer molto conosciuto. A quel punto, ho deciso di allargare i miei confini artistici, ho chiuso le mie due scuole di ballo ed ho fatto il grande salto nel mondo della musica”.

Il nuovo progetto di J.Peralta è stato prodotto da Olé Artist Records, etichetta discografica che vanta già diversi lavori di prestigio e, per questo brano, si è avvalso della collaborazione con la Latin Europe Records di Mauro Catalini. “Crediamo tantissimo in questo artista - spiega l’amministratore delegato di Olé Max Passante - perché, ad oggi, per talento e presenza scenica, Jeffrey è uno degli interpreti più interessanti ed innovativi. In questi anni, come etichetta, abbiamo lavorato con tanti artisti di alto livello, ma Jeffrey è unico e, secondo noi, ha un potenziale inespresso enorme. Il suo dinamismo, l’entusiasmo, l’energia e l’innovazione della sua proposta musicale ne fanno uno dei talenti più puri della musica contemporanea. Assieme a lui stiamo facendo un percorso di crescita artistica molto interessante: siamo partiti con un reggaeton romantico e adesso, in omaggio alla sua vera personalità, lo stiamo portando verso stili musicali più ambiziosi e ricercati. La riviera romagnola sarà il suo trampolino di lancio, ma siamo certi che J.Peralta, anche grazie a questo nuovo brano, diventerà molto presto una star a livello nazionale ed internazionale”.

Sul brano “Blin Blin” - registrato nei nuovi studi “Olé Music” di Coriano (capo fonico “Pr Pain”) - sarà anche agganciato un live-show con un corpo di ballo sudamericano che, dal mese di maggio e per tutta l’estate, verrà proposto nei luoghi simbolo della movida romagnola.